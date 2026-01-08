تحذير صيني من توجهات يابانية لإعادة التسلّح

حذّرت وزارة الدفاع الصينية من مساعٍ يابانية متزايدة للتوسّع العسكري، رغم الانتقادات المتواصلة من دول آسيوية لهذا النهج. وقال المتحدث باسم الوزارة تشانغ شياوغانغ إن طوكيو “تبحث عن ذرائع مختلفة لتكثيف توسّعها العسكري”، بدل إظهار ضبط النفس وإعادة تقييم سياساتها الأمنية.

وأضاف تشانغ، في بيان نُشر عبر منصة “وي تشات”، أن المجتمع الدولي، بما في ذلك دول جنوب شرق آسيا، يواصل انتقاد التحركات العسكرية والأمنية اليابانية، ولا سيما خطط تصدير الأسلحة إلى دول المنطقة، إلى جانب تصريحات لمسؤولين يابانيين تقلّل من خطورة امتلاك محتمل لأسلحة نووية.

واتهم المتحدث الصيني اليابان بـ“تصدير أسلحة فتاكة بوقاحة”، وبالإصرار على مناقشة امتلاك أسلحة نووية رغم المعارضة الواسعة، معتبرًا أن هذه السياسات تكشف “نوايا خبيثة لقوى يمينية متطرفة تسعى إلى إعادة التسلّح وإحياء النزعة العسكرية”.

ودعا تشانغ الدول والشعوب المحبة للسلام إلى إدراك ما وصفه بـ“النوايا غير الصالحة” للحكومة اليابانية، والعمل على منع عودة النزعة العسكرية، والحفاظ على النظام الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية، ودعم السلام والاستقرار الإقليميين والدوليين.

يأتي ذلك في وقت أثارت فيه تقارير إعلامية يابانية تكهنات حول نقاشات داخل طوكيو بشأن خيارات نووية، رغم التزام اليابان الرسمي بالمبادئ غير النووية الثلاثة: عدم الامتلاك وعدم الإنتاج وعدم الاستيراد. ونفت رئاسة الحكومة اليابانية صدور أي توجيهات رسمية في هذا الإطار.

المصدر: وكالة تاس