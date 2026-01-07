الأربعاء   
    لبنان

    الرئيس عون شارك في حفل تسلّم قبرص رئاسة الاتحاد الأوروبي

      شارك رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزاف عون، في الحفل الذي أُقيم في نيقوسيا مساء الأربعاء، بمناسبة ترؤس قبرص الاتحاد الأوروبي لستة أشهر.

      وقد وصل الرئيس عون وعقيلته إلى مكان الاحتفال، حيث كان في استقبالهما الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس وقرينته، اللذان رحّبا بهما وشكرا لهما حضورهما الاحتفال.

      ثم دخل الرئيس عون قاعة الاحتفال، حيث ألقى الرئيس القبرصي كلمة تحدّث فيها عن أهمية ترؤس بلاده للاتحاد الأوروبي لستة أشهر، عارضًا الخطوط العريضة لخطة عمله خلال فترة الرئاسة.

      كما ألقى عدد من رؤساء الدول والوفود المشاركة كلمات هنّأوا فيها قبرص على تولّيها الرئاسة، وتناولوا التطورات الراهنة ومواقف الاتحاد الأوروبي منها.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

