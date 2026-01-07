جابر وشحادة بحثا التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الاستثمار في الشركات الناشئة

التقى وزير المال في لبنان، ياسين جابر، يوم الأربعاء، وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كمال شحادة، حيث جرى البحث في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، إضافة إلى سبل تعزيز الاستثمار في الشركات الناشئة ودعم بيئة ريادة الأعمال.

كما جرى التطرّق إلى برنامج تدريب اللبنانيين على الذكاء الاصطناعي، والذي سيُقام في مركز “كامل جابر” الأسبوع المقبل في منطقة النبطية، في إطار تعزيز القدرات الرقمية وبناء المهارات التكنولوجية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام