لبنان

الرئيس لحود: ما من وسيلة للتعاطي مع العدو إلا المواجهة العسكرية

رأى الرئيس العماد اميل لحود في بيان له السبت أنّ “لبنان وغزة وطهران يعانون من تفلّت مجرم لا حدود لارتكاباته، وهو لم يشبع من القتل في بلدٍ واحد بل عمّم جرائمه على ثلاثة بلدان، وسط صمتٍ دولي بلغ حدّ التآمر على إبادة شعبٍ كامل”.

وأضاف الرئيس لحود “الحقّ والصلابة في المواجهة عند الجهات الثلاث تُوّجا بصفعة غير مسبوقة وُجّهت إلى هذا العدوّ في عقر داره، عبر معادلة النار بالنار التي جعلته يهرول الى راعيه الأميركي ليعلن وقفاً لإطلاق النار”.

وقال الرئيس لحود “كما كنّا نقول دائماً، ما من وسيلة للتعاطي مع هذا العدو إلا المواجهة العسكريّة، وما عدا ذلك سيدفعه الى المزيد من الغطرسة والاعتداءات والجرائم، تماماً كما يحصل في جنوب لبنان وغزة”، وتابع “المؤسف أكثر أنّ كثيرين في الداخل اللبناني يستغلّون الخيار الدبلوماسي الذي لا يمكن أن يكون منتجاً إلا عند وجود توازن عسكري”.

ودعا الرئيس لحود الى “الإتّعاظ ممّا فعله الفرط الصوتي بالعدوّ، لعلّ بعض أصوات الداخل تخفت، لنسمع من جديد أصوات الأبطال المقاومين القادرين وحدهم على وقف الاعتداءات على أرضنا وإزالة الاحتلال، كما فعلوا مراراً في السابق، إن لم يبادر هذا العدو إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام