لبنان

الرئيس عون: لا تساهل مع المخلين بالأمن والمطلوبين للعدالة

أجرى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون السبت اتصالا هاتفيا بوزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله، وقدم لهما التعازي باستشهاد المعاون إلياس طوق، الذي استشهد فجر الأحد خلال قيام قوة من المجموعة الخاصة التابعة لوحدة الشرطة القضائية بدهم منزل احد المطلوبين في شارع المئتين في طرابلس شمالا.

ونوه الرئيس عون “بالعمل الامني الذي قام به الشهيد وأفراد القوة الذين أصيب منهم ضابطان ورتيب”، متمنيا “للشهيد الرحمة ولذويه الصبر والعزاء وللجرحى الشفاء العاجل”.

وأشاد عون “بالجهود التي تقوم بها قوى الامن الداخلي في مختلف وحداتها، من اجل حفظ الامن في البلاد والحد من الجريمة على أنواعها ومكافحة التهريب، وكل ما يشكل خطراً على سلامة المواطنين”، مؤكداً أن “لا تساهل مع المخلين بالامن والمطلوبين للعدالة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام