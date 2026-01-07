الأربعاء   
   07 01 2026   
   17 رجب 1447   
   بيروت 14:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    لجنة الاقتصاد ناقشت تشكيل هيئة المنافسة ودورها في حماية المستهلك وضبط الأسعار

      عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب فريد البستاني، وبحضور وزير الاقتصاد عامر البساط وأعضاء اللجنة.

      وقال النائب البستاني بعد الجلسة ” إن لجنة الاقتصاد اجتمعت واستضافت وزير الاقتصاد، حيث جرى البحث في موضوع تشكيل هيئة المنافسة بعد إقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب، مؤكداً أهمية هذه الهيئة ودورها التكميلي مع قانون حماية المستهلك، لما لذلك من اهمية على الاقتصاد”.

      واشار البستاني الى انه” تم بحث موضوع الملحقين الاقتصاديين وكان نقاش مع الوزير بهذا الموضوع”.

      من جهته، أوضح وزير الاقتصاد عامر البساط أن “العمل بلغ مرحلة متقدمة في هذا الملف”، مشيراً إلى صدور مرسومين تطبيقيين ووضع استراتيجية متكاملة لإنشاء وحدة متخصصة في وزارة الاقتصاد لتطبيق قانون المنافسة”.

      ولفت إلى “تأمين تمويل من وزارة المالية لتفعيل هذا المسار”، مؤكداً أن “الخطوة المتبقية تتمثل في تعيين الهيئة العليا للمنافسة، والعمل جارٍ على إنجازها”.

      وأضاف:” أن المنافسة تشكّل أحد أهم العوامل لضبط الأسعار، إلى جانب دور حماية المستهلك، وتسهم بشكل أساسي في مكافحة التضخم”.

      مواضيع ذات صلة

      النائب درغام: قانون الانتظام المالي بصيغته الحالية لا يحظى بالتغطية النيابية الكافية لإقراره

      النائب درغام: قانون الانتظام المالي بصيغته الحالية لا يحظى بالتغطية النيابية الكافية لإقراره

      تقرير مصور | لجنة المال والموازنة تواصل مناقشة موازنة 2026

      تقرير مصور | لجنة المال والموازنة تواصل مناقشة موازنة 2026

      مجلس الوزراء يقرّ قانون الفجوة المالية ويحيله إلى مجلس النواب

      مجلس الوزراء يقرّ قانون الفجوة المالية ويحيله إلى مجلس النواب