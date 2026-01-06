مجلس المفتيين في لبنان يتمسك بالثوابت الوطنية لمواجهة العدوان الإسرائيلي

وأسِفَ مجلسُ المفتيَن في لبنانَ لما يجري من احاديثَ وتلفيقاتٍ حولَ ما يُسمى بقضيةِ الاميرِ المزعوم، ومحاولةِ اقحام دار الفتوى في هذه القضية.



وخلالَ جلسةٍ عقدَها برئاسةِ المفتي الشيخ ?عبد اللطيف دريان، دعا المجلسُ ائمةَ وخطباءَ المساجد، الى التمسكِ بالثوابتِ الوطنية، مشدداً على ضرورةِ اعادةِ بناءِ الدولةِ القويةِ والقادرةِ والعادلة، التي تَحمي جميعَ اللبنانيين، وطالبَ المجتمعَ الدولي، بإلزامِ اسرائيلَ بالانسحابِ من كلِّ الاراضي اللبنانيةِ المحتلة، مُديناً الاعمالَ العدوانيةَ الاجراميةَ التي يرتكبُها العدوُ الصهيونيُ بحقِ الشعبِ الفلسطيني في غزَةَ والضفةِ الغربية.

المصدر: موقع المنار