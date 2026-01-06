الثلاثاء   
   06 01 2026   
   16 رجب 1447   
   بيروت 18:13
    تقارير مصورة

    اشتباكات بين قوات الأمن السوري وقسد تُسفر عن قتلى وإصابات في حلب

    المصدر: موقع المنار

    توغّل “إسرائيلي” جديد في ريف القنيطرة

    دمشق تشارك في المفاوضات بوساطة أميركية: السيادة أولًا ولا مسار تطبيع

    ضربات بريطانية–فرنسية مشتركة تستهدف مواقع لتنظيم داعش في وسط سوريا

