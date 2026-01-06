ايران تدين العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان

أعربت الجمهورية الاسلامية الايرانية عن إدانتها بشدة، العدوان الجوي المتكرر على جنوب لبنان ومنطقة البقاع.

وفي إشارة إلى استهداف الكيان الصهيوني للمناطق السكنية والصناعية والبنى التحتية الحضرية في لبنان، قال المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي، إن “هذه الهجمات اتنهاك سافر لمبادئ ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي”؛ مطالباً “بمحاكمة الكيان الصهيوني وانزال العقاب فيه لقاء جرائم الحرب التي يقترفها”.

كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى الانتهاك المستمر لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني خلال أكثر من عام مضى؛ مذكراً بمسؤولية الجهات الضامنة لوقف النار، وداعياً المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ودول المنطقة إلى التحرك بمزيد من الجدية لمواجهة النزعات العدوانية والمحرضة على الحروب لهذا الكيان.

المصدر: ارنا