أمن فنزويلا يطلق طلقات تحذيرية على مسيّرات قرب القصر الرئاسي في كراكاس

أطلقت قوات الأمن الفنزويلية، الاثنين، طلقات تحذيرية على مسيّرات حلّقت فوق المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي في كراكاس، قرابة الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء)، بعد أن أبلغ سكان المنطقة عن سماع دوي إطلاق نار.

وأكد مصدر رسمي أن الحادثة نجمت عن تحليق الطائرات المسيّرة دون تصريح، مشيرًا إلى أن الشرطة أطلقت طلقات تحذيرية دون وقوع أي اشتباكات، وأن الوضع في العاصمة “هادئ تمامًا”.

وقال أحد سكان المنطقة، مقيم قرب القصر، إنه شعر بأصوات تشبه الانفجارات لكنها أخف من تلك التي سُمعت يوم السبت الماضي، مضيفًا أن الضوءين الأحمرين الذي رآهما في السماء استمر لحوالي دقيقة، وكان الجميع يراقبون من النوافذ لمعرفة مصدر الصوت.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها رصاصات متوهجة في السماء باتجاه هدف غير مرئي، فيما أظهرت فيديوهات أخرى انتشار عدد كبير من عناصر إنفاذ القانون حول القصر.

وتأتي هذه الحادثة بعد يومين من اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من قبل القوات الأميركية ونقله إلى الولايات المتحدة عقب هجوم عنيف على العاصمة، ما يزيد من التوتر الأمني في كراكاس.

المصدر: أ.ف.ب.