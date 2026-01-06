زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب غرب اليابان دون تحذير من تسونامي

ضرب زلزال بقوة 6,2 درجات، صباح الثلاثاء، غرب اليابان، بحسب ما أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، دون صدور أي تحذير من موجات مدّ بحريّ (تسونامي) أو تسجيل أي أضرار كبيرة.

وأوضحت الوكالة أن الزلزال وقع عند الساعة 10:18 صباحًا بالتوقيت المحلي (01:18 بتوقيت غرينتش) في محافظة شيماني. وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إلى أن شدته بلغت في البداية 5,8 درجات، قبل أن تخفض تقديرها لاحقًا إلى 5,7 درجات.

ولفتت الوكالة إلى تسجيل هزات أرضية أضعف لاحقًا في المنطقة نفسها بلغت قوتها 4,5 و5,1 و3,8 و5,4 درجات.

وأفادت شبكة “إن إتش كيه” نقلاً عن شركة الخدمات “شوكوغو إلكتريك” أنه لم يُرصد أي وضع غير طبيعي في محطة شيماني النووية. لكن عمل أجزاء من شبكة قطارات “شينكانسن” فائقة السرعة عُلّق مؤقتًا بسبب انقطاع التيار الكهربائي، دون تأكيد ما إذا كان ذلك مرتبطًا بالزلزال.

وأعلن الجيش الياباني أنه يجري تقييمًا جويًا للأضرار وأقام مركز تنسيق للطوارئ، فيما دعت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي السكان إلى توخي الحذر من إمكانية وقوع “زلازل بذات الشدة”.

ويأتي الزلزال في وقت لا تزال فيه ذكريات الزلزال الهائل عام 2011 بقوة 9 درجات تحت سطح البحر ماثلة في أذهان اليابانيين، والذي تسبب بتسونامي أودى بحياة نحو 18,500 شخص بين قتيل ومفقود.

وتقع اليابان على أربع صفائح تكتونية رئيسية ضمن “حزام النار”، وتعد من بين الدول ذات النشاط الزلزالي الأعلى في العالم، حيث تشهد نحو 1,500 هزة سنويًا، تتفاوت أضرارها بحسب قوة ومكان وعمق الزلزال.

