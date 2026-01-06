اقتحامات متواصلة للمسجد الأقصى وبلدات القدس المحتلة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال

اقتحم مستوطنون متطرفون صباح يوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 163 مستوطنًا، بينهم 81 طالبًا يهوديًا، اقتحموا الأقصى، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد. وأوضحت الدائرة أن 15 عنصرًا من مخابرات الاحتلال اقتحموا أيضًا المسجد.

وفرضت قوات الاحتلال تضييقات وتشديدات على دخول المصلين والمقدسيين للمسجد، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية. وتتواصل الدعوات الفلسطينية لتكثيف الحشد والتواجد الواسع في المسجد الأقصى، للتصدي لمخططات المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة، وسط استمرار الاعتداءات والاقتحامات في محاولة لتغيير الواقع القائم وفرض وقائع تهويدية على المكان.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء عدة بلدات في القدس المحتلة. وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن القوات اقتحمت المنطقة الشرقية من بلدة العيسوية، وأمهلت عددًا من السكان بإزالة غرف خيل وغرف متنقلة مقامة على أراضٍ مهددة بالمصادرة لصالح إقامة “حديقة وطنية”.

كما نصبت القوات حاجزًا لإيقاف المركبات والحافلات وتحرير مخالفات عند دوار حي رأس العامود في بلدة سلوان، وأغلقت شارعًا في بلدة كفر عقب شمال القدس.

المصدر: وكالة صفا