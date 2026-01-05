الحجار: الهوية الرقمية تشكّل أحد أهداف وزارة الداخلية الأساسية في المرحلة المقبلة

أكد وزير الداخلية والبلديات في الحكومة اللبنانية أحمد الحجار أن “الهوية الرقمية تشكّل أحد أهداف الوزارة الأساسية في المرحلة المقبلة، تمهيدًا للانتقال إلى المكننة الشاملة وتحديث الإدارة بما يواكب تطلعات المواطنين ويعزّز كفاءة العمل الإداري”.

كلام الحجار جاء الاثنين خلال استقباله المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب ورؤساء دوائر النفوس، وأشاد الحجار “بجهود العاملين في المديرية والإدارات التابعة لها”، مؤكّدًا أن “الإدارة قادرة على مواجهة التحديات والارتقاء بمسؤولياتها، متى توافرت الإرادة والشفافية والأشخاص العاملون بضمير ومهنية”.

وأضاف الحجار أن “النجاح لا يُصنع إلا بجهد جماعي متواصل، وقد أثبتم أنكم على قدر المسؤولية، وآخر دليل على ذلك إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية بكل شفافية، رغم التحديات”، وتابع “هناك استحقاقات مقبلة تتطلب أيضًا منا جميعًا الجهوزية الكاملة والتعاون لتأمين حسن سيرها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام