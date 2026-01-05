بلديّة طيردبا تُقيم احتفالًا بمناسبة ذكرى ولادة الإمام علي (ع) تخلله توزيع جوائز

بمناسبة ذكرى ولادة الإمام علي (ع)، أقامت بلديّة طيردبا احتفالًا حاشدًا بالمناسبة في حسينيّة السيدة زينب (ع)، حضره شخصيّات وفعاليات اجتماعيّة وتربويّة وثقافيّة، وحشدٌ من أهالي البلدة والجوار، وسط أجواء من البهجة والسرور والتفاعل.

استُهلّ الحفل بآياتٍ من القرآن الكريم، تلاها كلمة ترحيبيّة لرئيس البلديّة فريد نعنوع، الذي بارك للحضور حلول المناسبة الميمونة وشكر الأهالي على تعاونهم وتجاوبهم في المحطّات والاستحقاقات المتعلّقة بمشاريع البلدة وإنمائها.

ثمّ عُرضت مشهديّة حاكت ذكرى ولادة الإمام علي (ع)، تلاها فقرة شعريّة تناوب على أدائها عدد من الشعراء. ثم كانت أنشودة بالمناسبة للرادود حسين علي خير الله بمشاركة مجموعة من الأطفال.

واختُتم الحفل بتوزيع 230 جائزة مُقدّمة من البلدية وأصحاب المحلّات التجاريّة على الفائزين الذين شاركوا بالإجابة على أسئلة المسابقة الإلكترونيّة التي أطلقتها البلديّة بالمناسبة.

المصدر: جمعية العمل البلدي