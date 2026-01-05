الإثنين   
   05 01 2026   
   15 رجب 1447   
   بيروت 14:55
    لبنان

    نواف سلام يستقبل مهنّئيه بالعام الجديد: تفاؤل بالمستقبل والتزام بمصلحة لبنان

      استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام قبل ظهر اليوم في السراي موظفي رئاسة مجلس الوزراء في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه ، الذين قدموا له التهاني بمناسبة حلول العام الجديد.

      كما استقبل قائد سرية حرس رئاسة الحكومة العقيد محمد عبدالله على راس وفد من ضباط السرية بمناسبة حلول العام الجديد.

      كذلك استقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى على راس وفد من ضباط المجلس قدموا له التهاني بحلول العام الجديد.
      وتمنى الرئيس سلام خلال اللقاءات ان يحمل العام الجديد الخير والاطمئنان للجميع ، مؤكدا ان الحكومة ستستمر في عملها لما فيه مصلحة الوطن معربا عن تفاؤله بالأيام القادمة.

      المصدر: بيان

