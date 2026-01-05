الإثنين   
   05 01 2026   
   15 رجب 1447   
   بيروت 13:23
    لبنان

    العدو الاسرائيلي يواصل اعتداءاته على السيادة اللبنانية

      يواصل العدو الاسرائيلي اعتداءاته على السيادة اللبنانية، إذ أفاد مراسل المنار بأن الطيران المسير المعادي استهدف رابيد على طريق عام بريقع  في قضاء النبطية.

      كما أفاد مراسل المنار في وقت سابق من صباح اليوم عن قيام محلقة معادية من نوع كواد كابتر بإلقاء عبوات متفجرة قرب أحد المنازل في بلدة الخيام اسفرت عن تدمير قِنٍ للدجاج.

      جيش الاحتلال واصل اعتداءاته في الساعات الماضية باستهداف الطيران المسيَّر سيارة مدنية على طريق عام تبنين – صفد البطيخ – الجميجمة ما ادى ارتقاء شهيدين، وفق ما اعلنت وزارة الصحة.

      ومساءً، افاد مراسلنا عن تسلل عددٍ من جنود الاحتلال متجاوزين السياج التقني الى حي تلة العاصي شرق بلدة ميس الجبل حاملين كشَّافات ضوئية، ما دفع الجيش اللبناني للتحرك في المنطقة بالتنيسق مع قوات اليونيفيل لمنع استمرار الخرق الاسرائيلي عند اطراف البلدة .

      كما أقدمت قوة من جيش الاحتلال على وضع اسلاك شائكة داخل الاراضي اللبنانية بعمق 150 مترا في محلة بوابة السروات شرقي تلة هرمون مقابل بلدة يارون. وكشفت دورية من الجيش اللبناني وقوات اليونيفل على المكان لتوثيق الخرق الجديد وتثبيته.

      المصدر: موقع المنار

