الأمن الداخلي: تدابير سير في “سليم سلام” ببيروت بسبب أعمال صيانة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها الأحد عن سلسلة من تدابير السير في محلّة سليم سلام في العاصمة بيروت بسبب أعمال صيانة بنية تحتية.

وقال البيان: “ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال مدّ قساطل مياه في محلّة سليم سلام – الطريق الممتد من مطاحن لبنان صعودًا باتّجاه ضهر النفق من المدينة الرياضية”، وتابع: “ستؤدّي الأعمال إلى قطع السير وتحويله اعتبارًا من الساعة 20:00 ولغاية الساعة 7:00 من صباح اليوم التالي بين تاريخ 4-1-2026 و11-1-2026 على الشكل التالي:

قطع الطريق عند تقاطع مطاحن لبنان وتحويل السير يمينًا باتّجاه برج أبي حيدر.

قطع السير القادم من المدينة الرياضية باتّجاه الكولا – سليم سلام، بموازاة مطاحن لبنان صعودًا، وتحويل السير باتّجاه وسط بيروت داخل النفق”.

وأضاف البيان: “يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهيّة، حفاظًا على السلامة العامة، ومنعًا للازدحام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام