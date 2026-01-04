مصرع 26 شخصًا غرقًا وفقدان 14 آخرين إثر انقلاب قارب في شمال شرق نيجيريا

قضى 26 شخصًا على الأقل غرقًا، فيما فُقد أثر 14 آخرين، بعد انقلاب قارب كان يقل مزارعين وصيادين في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أعلنت أجهزة الطوارئ، الأحد.

ووقع الحادث ليل السبت عندما انقلب قارب بدائي كان في طريقه من ولاية جيغاوا إلى ولاية يوبي، بحسب ما أفاد لوكالة فرانس برس المدير التنفيذي لوكالة إدارة الطوارئ في ولاية يوبي محمد غوجي.

وأوضح المتحدث أن المتطوعين وفرق الإنقاذ تمكنوا حتى الآن من انتشال 26 جثة، مؤكداً في بيان صادر عن الوكالة أن 14 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين. وأضاف أنه جرى إنقاذ 13 راكبًا، مشيرًا إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت متواصلة.

وتُعد حوادث الغرق شائعة في أنهار نيجيريا، وغالبًا ما تعود أسبابها إلى تحميل القوارب بما يفوق قدرتها الاستيعابية، أو سوء الصيانة، أو عدم الالتزام بلوائح وإجراءات السلامة.

ويُسجَّل سنويًا مصرع عشرات الأشخاص في البلاد نتيجة حوادث مماثلة تقع في الأنهار والمجاري المائية.

المصدر: أ.ف.ب.