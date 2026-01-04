رئيس كوريا الجنوبية يبدأ زيارة رسمية إلى بكين لتعزيز السلام والتعاون الاقتصادي

بدأ لي جاي ميونج، رئيس كوريا الجنوبية، اليوم الأحد زيارة رسمية إلى الصين تستمر لأربعة أيام، تهدف إلى تعزيز مساعي السلام في شبه الجزيرة الكورية وتعميق التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة.

تأتي الزيارة بعد ساعات من قيام كوريا الشمالية بإجراء تجارب إطلاق صواريخ باليستية، ما يزيد من أهمية الحوار بين سول وبكين.

ومن المتوقع أن يلتقي لي الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال الزيارة، في ثاني لقاء بينهما خلال شهرين، وهو ما يعكس اهتمام بكين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي، خصوصًا في ظل تدهور علاقاتها مع اليابان في الآونة الأخيرة.

ويصحب الرئيس الكوري الجنوبي وفد ضم أكثر من 200 من قادة الأعمال، بينهم رئيس مجلس إدارة سامسونج للإلكترونيات جاي واي لي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة إس.كيه تشي تاي وون، والرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي موتور إيويسون تشونغ.

ومن المتوقع أن تناقش الاجتماعات الاستثمار في سلسلة التوريد، الاقتصاد الرقمي، والتبادلات الثقافية بين البلدين.

المصدر: رويترز