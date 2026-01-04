الأحد   
   04 01 2026   
   14 رجب 1447   
   بيروت 11:02
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    الخارجية الصينية تعرب عن قلقها وتطالب الولايات المتحدة بالإفراج فورًا عن مادورو وزوجته

      أعربت وزارة الخارجية الصينية عن قلقها العميق إزاء اعتقال الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، مؤكدة أن هذا الإجراء يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية.

      ودعت بكين واشنطن إلى ضمان سلامة مادورو وزوجته والإفراج عنهما فورًا، مشددة على ضرورة معالجة الخلافات الدولية عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية بما يحافظ على الاستقرار الدولي واحترام سيادة الدول.

      وجاء هذا البيان عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ ضربة واسعة النطاق على فنزويلا، أسفرت عن اعتقال مادورو وزوجته وإخراجهما من البلاد.

      المصدر: نوفوستي

      مواضيع ذات صلة

      السلطات الأميركية تودع مادورو مركز احتجاز في بروكلين تمهيداً لمحاكمته

      السلطات الأميركية تودع مادورو مركز احتجاز في بروكلين تمهيداً لمحاكمته

      نواب في الكونغرس الأميركي يدينون تصرفات ترامب “غير القانونية” في فنزويلا

      نواب في الكونغرس الأميركي يدينون تصرفات ترامب “غير القانونية” في فنزويلا

      مادورو يُنقل الى نيويورك.. ونائبته تؤكد ان فنزويلا لن تكون مستعمرة لأي دولة

      مادورو يُنقل الى نيويورك.. ونائبته تؤكد ان فنزويلا لن تكون مستعمرة لأي دولة