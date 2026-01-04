الخارجية الصينية تعرب عن قلقها وتطالب الولايات المتحدة بالإفراج فورًا عن مادورو وزوجته

أعربت وزارة الخارجية الصينية عن قلقها العميق إزاء اعتقال الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، مؤكدة أن هذا الإجراء يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية.

ودعت بكين واشنطن إلى ضمان سلامة مادورو وزوجته والإفراج عنهما فورًا، مشددة على ضرورة معالجة الخلافات الدولية عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية بما يحافظ على الاستقرار الدولي واحترام سيادة الدول.

وجاء هذا البيان عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ ضربة واسعة النطاق على فنزويلا، أسفرت عن اعتقال مادورو وزوجته وإخراجهما من البلاد.

المصدر: نوفوستي