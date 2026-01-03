الرئيس الكوبي يدعو دول أميركا اللاتينية إلى «رصّ الصفوف» عقب اختطاف مادورو

دعا الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل شعوب ودول أميركا اللاتينية إلى «رصّ الصفوف»، عقب العدوان الأميركي الذي أسفر عن «خطف» الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الحليف الوثيق لهافانا.

وخلال تظاهرة دعا إليها الحزب الشيوعي الحاكم في كوبا، للتنديد بـ«العدوان العسكري» الأميركي على فنزويلا، هتف دياز-كانيل: «يا شعوب أميركا، لنرصّ الصفوف!». وأقيم التحرك في ساحة بالعاصمة هافانا تُعرف باسم «المنصة المناهضة للإمبريالية».

ودان الرئيس الكوبي خلال كلمته «الهجوم الوحشي والغادر» و«الخطف غير المقبول والفجّ والهمجي» للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، محذراً من خطورة تداعيات هذه التطورات. وقال أمام آلاف المشاركين في التظاهرة: «لا يمكن لأي شخص يمتلك الحد الأدنى من الاطلاع أن يتجاهل أو يقلل من خطورة تداعيات مثل هذه الأفعال الإجرامية على السلام الإقليمي والعالمي».

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للولايات المتحدة، أبرزها «تسقط الإمبريالية»، فيما لوّحوا بعلمي كوبا وفنزويلا تعبيراً عن التضامن مع كاراكاس.

في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن على الحكومة الكوبية أن «تقلق» عقب اختطاف مادورو، في إشارة إلى تداعيات الموقف على حلفاء فنزويلا في المنطقة.

ويأتي ذلك في وقت صعّد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل عام، ضغوطه على كوبا، حيث أعاد إدراجها على اللائحة الأميركية لـ«الدول الراعية للإرهاب».

وتواجه كوبا، في ظل العقوبات الأميركية المستمرة وضعف البُنى الهيكلية لاقتصادها، أسوأ أزمة اقتصادية منذ نحو ثلاثين عاماً، إذ تعاني نقصاً حاداً في العملات الصعبة وشحاً كبيراً في الوقود، ما ينعكس سلباً على إنتاج الكهرباء والنشاط الاقتصادي في البلاد.

المصدر: أ.ف.ب.