لبنان

“التوحيد الاسلامي” نعت الحاج رمضان: هكذا هي الشراكة بميدان المقاومة

نعت حركة “التوحيد الإسلامي” في لبنان في بيان لها الجمعة “مسؤول وحدة فلسطين في قوة القدس التابعة للحرس الثورة الإيراني اللواء محمد سعيد إيزدي (الحاج رمضان) والذي استشهد خلال العدوان الإسرائيلي، مختتماً عقوداً من نصرة المستضعفين وعمراً قضاه في خدمة القضية المركزية فلسطين”.

واعتبرت الحركة أن “القائد الشهيد كان من الأشخاص الذين ينأون بأنفسهم عن الإعلام ليكون في الظل عاملاً فاعلاً ومؤثراً سيما في إمداد المقاومين والتعامل مع تطلعاتهم وتأمين حاجاتهم عدة وعتاداً، فكان العمود الفقري لمحور المقاومة مؤتمناً على ملفات معقّدة تتعلّق بالجهاد ضد الصهاينة”.

وقالت الحركة “هكذا هي الشراكة في ميدان المقاومة هذا هو قدر من يحمل لواء الحق في وجه الباطل أن يبذل الدماء والمهج والأرواح، فهنيئاً للشعب الإيراني ما قدّم من نماذج تاريخية ليصدق القول العمل، وليسرد التاريخ سيرة أبطال أحيتهم إنجازاتهم، وصدّرهم للناس جهادهم وما قدّموه في حياتهم المشرّفة”

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام