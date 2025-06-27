الجمعة   
   27 06 2025   
   1 محرم 1447   
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    الحاج رمضان.. شهيدا

    الحاج رمضان.. ظل المقاومة الفلسطينية ولواء نيرانها شهيدا.

    المصدر: قناة المنار