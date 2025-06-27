لبنان

الشيخ ياسين: استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان تستنزف صبر الشعب

أكد رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين ان “استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان تستنزف صبر الشعب الذي ما زال ينتظر افعالا للدولة توقف العدوان لا بيانات رفع العتب”.

وتابع الشيخ ياسين في حديث له الجمعة ان “إعادة الإعمار ودفع التعويضات وعلاج الجرحى ومتابعة ملف الاسرى وغيرها من ملفات العدوان الاسرائيلي على لبنان يجب إنجازها اليوم قبل الغد”، واضاف “من غير المقبول ان يبقى من ضحى بابنائه وبيته ورزقه من اجل هذا الوطن نازحا”.

وقال الشيخ ياسين “إننا نؤكد رفض سكوت وتواطؤ معظم الانظمة العربية والاسلامية على مشاهد الابادة في قطاع غزة”، ودعا “الشعوب للنزول الى الشارع والتحرك لان فمن يسكت عن طغيان اسرائيل اليوم سيعاني منه غدا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام