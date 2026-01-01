النائب خريس : بعض الأبواق تهاجم الرئيس بري لأنه صلب في مواقفه

أشار النائب علي خريس الى ان “بعض الأبواق التي نسمعها في الداخل على صعيد مواقع التواصل الاجتماعي والتي توجّه التهم لدولة الرئيس نبيه بري ، إنما تضعنا أمام تساؤل هل يهاجمونه لأنه صلب في مواقفه وحامي الوحدة الوطنية وصمام أمان هذا الوطن أم لأنه أول من حمل البندقية في وجه العدو الاسرائيلي؟”.

وقال خلال حفل تأبيني في حسينية الإمام الصدر – باتوليه: “أن ما يمارس علينا اليوم من تخويف وتهديد إنما هدفه التخلي عن قيمنا ومشروعنا وحمايتنا لهذه الأرض، والبعض منهم تناسوا أننا ننتمي الى خط الإمام السيد موسى الصدر الذي غيّر كل المعادلات وبدّلها بمعادلة بناء الدولة القوية على اسس واضحة، والتي تستطيع الدفاع عن حدودها وإنسانها وأن لبنان قوي بوحدته وجيشه وشعبه ومقاومته في مواجهة العدو الاسرائيلي”.

وأضاف: ” أن البعض في الداخل لا يعتبر ان اسرائيل عدو، إنما هي بالنسبة لنا شر مطلق والتعامل معها حرام، ونحن اليوم امام مرحلة صعبة وسنتصدى لكل المؤامرات بوحدتنا الوطنية والحفاظ على صيغة العيش المشترك، ولن نقبل أن تكون الوحدة على حساب مشروعنا وخطنا وكرامتنا”.

ولفت خريس الى أن “الاستحقاق الانتخابي المقبل سيتم وفق القانون النافذ وفي موعده المحدد دون تأخير أو تأجيل، وأن كل من يسعى لأي تعديلات على القانون، هو لا يريد الانتخابات النيابية”.

وختم: ” تعالوا لنحمي هذا الوطن لأن أفضل وجوه الحرب مع العدو هو السلم الأهلي” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام