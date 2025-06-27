لبنان

الحجيري: قوة لبنان كانت وستبقى المقاومة



دان رئيس حركة “النصر عمل” النائب ملحم الحجيري “العدوان الصهيوني على الجنوب الذي أدى إلى ارتقاء شهيدة وسقوط جرحى”.

ورأى في بيان، ان “ارتفاع وتيرة التصعيد الصهيوني على لبنان، أتى بالتزامن مع الضغوطات والتهديدات الأميركية لمسؤولين لبنانيين بضرورة الإسراع بنزع سلاح المقاومة، ومع حملة أطراف وقوى محلية تجاه قوة لبنان أي المقاومة، وخطاب الكراهية والتحريض والإستقواء لليمين اللبناني الانعزالي المرتبط تاريخياً بالمشروع الإسرائيلي وتبريره للعدوان”.

واعتبر الحجيري ان “ضعف لبنان يكمن في لا وطنية “سياديي” هذا الزمن الأميركي البشع، وفي انبطاح بعض أركانٍ الحكم أمام أميركا راعية الارهاب والغرب المستعمر اللا حضاري على حساب المصلحة الوطنية وسيادة البلد”.

واكد ان “قوة لبنان كانت وستبقى المقاومة التي جرى أكبر استفتاء شعبي على مشروعيتها والتمسك بها يوم تشييع الشهيد الأسمى والأعظم السيد حسن نصر الله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام