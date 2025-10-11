السبت   
   11 10 2025   
   18 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 20:37
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الحجيري استنكر العدوان الإسرائيلي على المصيلح

      استنكر رئيس حركة “النصر عمل” في لبنان، النائب ملحم الحجيري، العدوان الإسرائيلي الذي استهدف منطقة المصيلح في جنوب لبنان فجر السبت.

      وقال الحجيري في بيان له “يتمادى العدو في قتل اللبنانيين، وتدمير قرى المواطنين، واحتلال أرضهم، واغتيال عائلاتهم، وضرب مصالحهم. ويُحضِّر لتنفيذ عمليات إرهابية وقتل جماعي، وهو ما كشفه أمن المقاومة وجهاز الأمن العام اللبناني عن شبكة متعاملة مع الموساد كانت تعدّ لذلك”.

      ورأى الحجيري أن “معظم أركان السلطة اللبنانية يبيعون الناس أوهامًا عن حماية الدولة لهم، ويجعلون منها ملاذهم، ويسلّمون أمرهم لها، ويصدرون مواقف خجولة حيال تصاعد وتيرة الهمجية الصهيونية، يتسوّلون فيها عطف أميركا ومجتمع دولي متآمر في معظمه، بينما آخرون علا صوتهم في التأكيد على حصرية السلاح والتآمر على المقاومة”.

      وسأل الحجيري “متى يستفيق ضمير المسؤولين في دولتنا، فيجعلوا أولوياتهم المطلقة حماية مواطنيهم، والعمل على ردع الاحتلال، لا رضا السيد الأميركي وأدواته في المنطقة؟”، وتابع “طالما أن العدو لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، فلماذا يلتزم به لبنان من جانب واحد؟”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      الحجيري: قوة لبنان كانت وستبقى المقاومة

      الحجيري: قوة لبنان كانت وستبقى المقاومة

      الحجيري: خيار المقاومة راسخ وثابت لدى أبناء الجنوب

      الحجيري: خيار المقاومة راسخ وثابت لدى أبناء الجنوب