الحجيري استنكر العدوان الإسرائيلي على المصيلح

استنكر رئيس حركة “النصر عمل” في لبنان، النائب ملحم الحجيري، العدوان الإسرائيلي الذي استهدف منطقة المصيلح في جنوب لبنان فجر السبت.

وقال الحجيري في بيان له “يتمادى العدو في قتل اللبنانيين، وتدمير قرى المواطنين، واحتلال أرضهم، واغتيال عائلاتهم، وضرب مصالحهم. ويُحضِّر لتنفيذ عمليات إرهابية وقتل جماعي، وهو ما كشفه أمن المقاومة وجهاز الأمن العام اللبناني عن شبكة متعاملة مع الموساد كانت تعدّ لذلك”.

ورأى الحجيري أن “معظم أركان السلطة اللبنانية يبيعون الناس أوهامًا عن حماية الدولة لهم، ويجعلون منها ملاذهم، ويسلّمون أمرهم لها، ويصدرون مواقف خجولة حيال تصاعد وتيرة الهمجية الصهيونية، يتسوّلون فيها عطف أميركا ومجتمع دولي متآمر في معظمه، بينما آخرون علا صوتهم في التأكيد على حصرية السلاح والتآمر على المقاومة”.

وسأل الحجيري “متى يستفيق ضمير المسؤولين في دولتنا، فيجعلوا أولوياتهم المطلقة حماية مواطنيهم، والعمل على ردع الاحتلال، لا رضا السيد الأميركي وأدواته في المنطقة؟”، وتابع “طالما أن العدو لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، فلماذا يلتزم به لبنان من جانب واحد؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام