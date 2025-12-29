لبنان ومصر يوقعان اتفاقية الغاز: تزويد معمل دير عمار كمرحلة أولى

وقع كل من لبنان ومصر، اليوم، مذكرة تفاهم لتلبية احتياجات لبنان من الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية.

وتم التوقيع عن الجانب اللبناني وزير الطاقة جو صدي، وعن الجانب المصري وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، وذلك في السراي الحكومي، برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام.

وبعد التوقيع، أشار الصدي إلى قرار نقل قطاع الطاقة تدريجياً من استعمال الفيول إلى استعمال الغاز الطبيعي لأنه «أرخص ولا يضر بيئياً كالفيول، ويبعدنا عن كل “معمعات”مناقصات الفيول».

وأعلن الصدي استلام «تقرير لجنة فنية أتت إلى لبنان بمبادرة من إخواننا الأردنيين لدراسة وضع خط الأنابيب الذي يأتي من العقبة ويصل الى سوريا، وعبر خط أنابيب ثان يأتي من الشمال ويزود دير عمار بالغاز. وأتانا التقييم حول ما هو مطلوب من الجهة اللبنانية لإعادة تأهيل خط الأنابيب من القسم اللبناني وتكلفته وكم يستغرق وقتاً. وتبين أن تكلفته ليست بكبيرة والوقت الذي نحتاجه هو تقريباً من ثلاثة إلى أربعة أشهر»، لافتاً إلى أن «نفس الأمر يحصل من الجهة السورية، وسنتواصل الآن مع جهات مانحة لنرى كيف يمكن أن تساعدنا لتمويل إعادة تأهيل خط الأنابيب في القسم اللبناني من دير عمار إلى الحدود السورية شمالاً».

وأوضح ضرورة «تنويع في مصادر الغاز الطبيعي، وكما نعمل مع الدول الخليجية أو عبر IFC على إنشاء محطات جديدة تعمل على الغاز، وعلى انشاء محطة تغويز والتزود بالغاز الطبيعي».

ورأى الصدي أن توقيع الاتفاقية مع الجانب المصري «يمكن أن يؤدي لاحقاً إلى التعاقد معهم لشراء الغاز الطبيعي لنزود في مرحلة أولى معمل دير عمار به. وهذا الأمر سيأخذ وقتاً لأن الأنابيب بحاجة لإعادة تأهيل ويجب أن نفهم أيضاً من الجانب السوري ما يحتاجونه لإصلاح الأنابيب من ناحيتهم».

وإذ لفت إلى أن «قانون قيصر لم يعد موجوداً والتقرير الفني والتقني الذي وردنا هو أن هناك حاجة لإعادة تأهيل خط الأنابيب في أراضينا»، أشار الصدي إلى أننا «ننتظر أن يردنا التقرير من الجانب السوري لنعرف ما سيقرر لناحية إعادة التأهيل خط الأنابيب لديهم».

يشار إلى أن الاتفاقية وقعت بحضور السفير في لبنان علاء موسى، والعضو التنفيذي المنتدب للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس» محمود عبد الحميد والمشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية في وزارة البترول والثروة المعدنية محمد الباجوري، ومستشار الوزير صدي المحامي بطرس حدشيتي وعضو هيئة قطاع البترول المهندس وسام الذهبي.

وأعرب رئيس الجمهورية جوزف عون، خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الوزير بدوي، عن “امتنان لبنان رئيساً وشعباً للدعم الذي تقدمه جمهورية مصر العربية الى الشعب اللبناني بتوجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي”، معتبراً أن “توقيع لبنان ومصر مذكرة التفاهم لتلبية حاجات لبنان من الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية من الجانب المصري، خطوة عملية وأساسية سوف تؤمن للبنان القدرة على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية للمواطنين اللبنانيين والمقيمين فيه وتخفّف من التقنين المتبع”.

وفيما شكر عون الوزير بدوي على الاستجابة الدائمة من الجانب المصري لحاجات لبنان، فإنه حمّله تحياته إلى الرئيس السيسي وتمنياته في أن “تحمل السنة الجديدة خيراً وسلاماً وتقدماً لجمهورية مصر العربية رئيساً وشعباً”.

وكان بدوي عرض لعون خلال اللقاء الذي حضره السفير المصري في لبنان علاء موسى والوفد المرافق، اهتمام بلاده بملف الطاقة في لبنان ترجمة عملية لتوجيهات الرئيس السيسي ونتيجة عاجلة لزيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قبل أيام إلى بيروت.

وأشار إلى أن “التعاون اللبناني- المصري في مجال الغاز سيكون من ثمار العلاقات اللبنانية- المصرية المتينة وخصوصاً أن مصر سوف تقدم كل الدعم إلى لبنان في هذا المجال من خلال الخبرات والإمكانات المصرية في مجالات عدة، منها استكشاف حقول الغاز واستخراجه ونقله وتوزيعه على القطاعات الصناعية والمنازل ومحطات توليد الطاقة الكهربائية”.

ولفت إلى “إنشاء مجموعات عمل بين وزارتي البترول والطاقة في البلدين من أجل تنسيق العمل وإفادة لبنان من الخبرات المصرية في مجال القطاع النفطي والغازي”، مشيراً إلى أن “مصر معنية أيضاً بتوفير البنى التحتية الضرورية”.

في موازراة ذلك، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، الوزير بدوي، بحضور السفير موسى.

وتناول اللقاء عرض للأوضاع العامة وعلاقات التعاون الثنائي بين لبنان ومصر في مختلف المجالات، إضافة لتوقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية لتلبية لبنان احتياجاته من الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية من الجانب المصري .

المصدر: الأخبار +الوكالة الوطنية للإعلام