لبنان

“تجمع الولاء للوطن”: التخلي عن أرض لبنانية خيانة عظمى



استغرب “تجمع الولاء للوطن” في بيان، “إصرار بعض الجهات، وللمرة الثانية هذا العام، على إنكار لبنانية مزارع شبعا، تلال كفرشوبا وقرية النخيلة”.

وقال: “إننا في السياسة نحترم آراء كل الأطراف، لكن عند حدود الوطن ومصالحه الوطنية العليا، لا يمكننا أن نلتزم الصمت. بل إن الواجب الوطني يحتّم علينا كشف الحقائق والدفاع عنها”.

أضاف: “لقد سبق وقامت الدولة اللبنانية بإرسال رسائل ونسخ عن سندات ملكية ومستندات ووثائق وخرائط مفصّلة الى الامم المتحدة في العام ٢٠٠٠، تُثبت بشكل قاطع أن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية النخيلة هما أراضٍ لبنانية اقتطعتها إسرائيل خلال حرب 1967، وهي تخضع لأحكام القرار 425 وليس للقرار 242 “.

تابع: “إن هذا الإهمال الفاضح والتخلي عن أرض لبنانية، يُعدّ بمثابة خيانة عظمى وفقًا لما ينص عليه الدستور اللبناني، خاصة إذا صدر عن مسؤولين في الدولة اللبنانية. ونؤكد هنا أن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية النخيلة ليستا ملكًا لطائفة أو فئة، بل هي حق وطني جامع، وجميع اللبنانيين من مختلف المناطق والطوائف مدعوون إلى وقفة وطنية شاملة وموحّدة، دفاعًا عن جزء لا يتجزأ من الأرض اللبنانية”.

ختم: “بناءً على ما تقدّم، ندعو جميع اللبنانيين إلى وقفة وطنية موحّدة للدفاع عن حق لبنان في بسط سيادته الكاملة على أراضيه، بكافة الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام