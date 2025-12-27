بعثة أممية تصل الفاشر بالسودان

تمكّنت الأمم المتحدة من إرسال بعثة لتقييم الوضع الإنساني في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور بالسودان، بعد حصار طويل وعنف متواصل استهدف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

وأوضح مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية أن “البعثة الأممية تعد الأولى من نوعها التي تصل إلى الفاشر، في خطوة تهدف إلى تيسير إيصال المساعدات وتقييم احتياجات السكان”.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار النزاع المسلح منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والذي أدى إلى سقوط عشرات آلاف القتلى ونزوح نحو 13 مليون شخص، وسيطرة الدعم السريع على معظم دارفور، بينما يحافظ الجيش على ولايات أخرى بما فيها العاصمة الخرطوم.