عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 27 كانون الأول/ ديسمبر 2025

العناوين

صحيفة الأخبار:

الشيخ دعموش: المقاومة لن تصطدم مع الجيش

سلام: قانون الفجوة المالية ليس مثاليًا ولكنه خطوة منصفة

عون يدين تفجير حمص: مع سورية ضدّ الإرهاب

قتيلان وجرحى في العفولة.. وحماس: نحذّر الاحتلال!

القاهرة: نتنياهو يحاول إشعال المنطقة لإفشال المرحلة الثانية من اتفاق غزّة

صحيفة البناء:

إقرار قانون “الفجوة المالية” بأغلبية وزارية ومعارضة وزراء الكتل الكبرى نيابيًا

عملية نوعية للمقاومة في الضفّة.. واعتراف “إسرائيلي” بـ “أرض الصومال”

سورية: تفجير مسجد الإمام علي في حمص.. وعودة مواجهات “قسد” والحكومة

صحيفة اللواء:

إنجاز كبير للعهد والحكومة: إقرار قانون الفجوة المالية

ترحيب فرنسي.. وعون يستبعد الحرب ولبنان يدعم المبادرة السعودية في اليمن

مجلس الوزراء أقرّ قانون “الفجوة المالية” بالتصويت: 13 وزيرًا مع و9 ضد

سلام: الهدف حماية المودعين واسترداد الودائع وتعافي المصارف واستعادة الثقة

اختبار القوّة في العلاقات اللبنانية – السورية

صحيفة الديار:

“إسرائيل” تعيّد لبنان بالنار: الجنوب والبقاع تحت القصف

الحكومة أقرّت الانتظام المالي واعتراضات عديدة داخل مجلس الوزراء

لغز اختفاء النقيب شكر: فرضية “الموساد” تتقدّم في التحقيقات

“نيويورك تايمز”: للساحل مشروعان.. الأول يقوم على التمرد والثاني على تشكيل مجموعات للضغط

فيروس الشتاء الأشرس هذا العام يضرب العالم

صحيفة الجمهورية:

الفجوة المالية تفتح فجوات!

النظام المصرفي في لبنان: من رأسمال الثقة إلى أولوية حقوق المودعين

هذه هي بدائل قانوني الانتظام المالي وإصلاح المصارف

ما مصير “خرائط الظل” من لبنان إلى العراق؟

صحيفة النهار:

إصرار سلام يتجاوز المعارضات والتصويت “أبغض الحلال”

فيروس الانفلونزا A (H3N2) يضرب لبنان.. إصابات متزايدة وتحذيرات طبية من موسم صحي ضاغط

صحيفة الشرق:

عون: شبح الحرب على لبنان ابتعد.. وقانون “الفجوة” 13 مع و9 ضد

أبو عمر يفضح كبار السياسيين

بين تصويت المغتربين وعدم اقتراع المقيمين

نتنياهو يرد على العملية بتجريد جيش بري وجوي

الاسرار

صحيفة البناء:

خفايا

-يعتقد سفير دولة أوروبية في بيروت أن إعلان ألمانيا الامتناع عن المشاركة في القوّة الدولية الخاصة بغزّة يعني أن الدور المحوري لتركيا في هذه القوّة قد حُسم على حساب دور ألماني محوري تطالب به “إسرائيل” التي ترفض المشاركة التركية وتنتظر لقاء رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال أيام قليلة، بينما تبدو واشنطن قد استبقت النقاش وأبلغت ألمانيا بحسم المشاركة التركية وتكليف تركيا برعاية العلاقة بين القوّة الدولية وحركة حماس لتجاوز معضلة سلاح المقاومة الذي لا تقبل حماس بتسليمه ولا تستطيع واشنطن وتل أبيب التسليم ببقائه.

كواليس



-قال مرجع نيابي إن إقرار قانون الفجوة المالية في مجلس الوزراء يعاني من فجوة برلمانية، حيث إن الوزراء الذين يمثلون كتلًا برلمانية وازنة صوّتوا جميعهم ضدّ المشروع الذي نال غالبية حكومية لا تملك تمثيلًا نيابيًا كافيًا لتمريره في مجلس النواب، معتقدًا أن القانون الذي لن يؤيده نواب ثنائي حركة أمل وحزب الله ولا نواب القوات اللبنانية ولا نواب التيار الوطني الحر لا يستطيع العبور نيابيًا خصوصًا أن نصف النواب المتبقين لن يخوضوا معركة إقرار القانون مستغربًا عدم مبادرة رئيس الحكومة إلى التشاور حول القانون مع وزراء الكتل النيابية ورؤساء هذه الكتل لأخذ ملاحظاتهم في الصيغة النهائية قبل إرسال المشروع إلى مجلس النواب الذي سوف يناقش المشروع على إيقاع حملات انتخابيّة ينظمها المرشحون والكتل النيابية قبل أسابيع من الانتخابات وتحتلّ قضية الودائع مكانة وازنة في الخطاب الانتخابيّ الموجّه للرأي العام.

صحيفة اللواء:

همس:

-كسر لبنان ما يُمكن وصفه بالإحراج، وقرَّر حسم الموقف لجهة دعم جهود الرياض لحماية الاستقرار في مدن اليمن.

غمز:

-تواجه شخصية وسطية إجراء حسابات دقيقة في إطلاق مواقف حساسة ممَّا يجري في المنطقة، لا سيما القريبة من لبنان.

لغز:

-تركت إجراءات الحصار المفروضة على جهة حزبية إلى التأثير سلبًا على التقديمات للعائلات المنكوبة، لا سيما في الاستهدافات الأخيرة.

صحيفة الجمهورية:

-لوحظت حملة غير مسبوقة على وسائل التواصل الاجتماعي بكلفة مالية إعلانية عالية ضدّ مرجع سياسي مسؤول، ويجري العمل على كشف من يقف خلفها ومن يمولها.

-بدأت تتكشف الوجوه الحقيقية لقوى حزبية ساهمت في الهدر والانهيار ولم تفعل شيئًا منذ سنوات لحل أزمة، وهي اليوم تحاول تعطيل أول محاولة للحل.

-يسجل ضعف الفريق الإعلامي لمسؤول كبير، ما يضطر إلى تولي مهمات حساسة بنفسه من موقع دفاعي.

المصدر: صحف