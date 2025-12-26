“جبهة العمل الإسلامي”: العمليات البطولية في شمال فلسطين تؤكد أنّ الشعب لا يلين ولا يستكين

أكدت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان، أن “عمليات الطعن والدهس التي حصلت اليوم في مناطق عدة في شمال فلسطين المحتلة، ومنها بيسان والعفولة، أدت إلى مقتل مستوطنين إثنين وجرح 6 آخرين حسب اعتراف العدو”، موضحة أن “هذه العمليّات البطولية تأتي لتؤكد أن الشعب الفلسطيني الصامد الأبي شعب جبار حقا، شعب لا يلين ولا يستكين حتى يستعيد أرضه المسلوبة ومقدساته المغتصبة من براثن اليهود الصهاينة الغاصبين المحتلين المجرمين”.

وأشارت الجبهة إلى أن “هذه العمليات البطولية النوعية تأتي في وقت ظن فيه العدو المجرم أنه انتصر في غزة العزة وحقق كامل أهدافه، في حين أن الوقائع الميدانية تثبت عكس ذلك تماما، فهو نعم متفوق في الجو في غزة العزة ولبنان العنفوان والكرامة، لكنه أجبر على وقف إطلاق النار بعد سنتين وأكثر من القتال الدامي العنيف، وبعد أن استخدم في حربه ضد الشعب الفلسطيني في غزة ولبنان العزة كل المحرمات، وخرق وانتهك كل القوانين الإنسانية والأخلاقية، وضرب بعرض الحائط كل القرارات الأممية والدولية وما يزال، فهو يعتدي ويضرب ويغتال يوميا، إلا أنه من الواضح لا يجرؤ حتى الآن على خوض معركة برية طويلة الأمد من جديد لأنه مدرك تماما الخسائر البشريّة والماديّة التي سيتعرض لها”.

وهنأ “الشعب الفلسطيني الجبار، الذي يثبت للعالم أجمع يوما بعد آخر تمسكه بأرضه ودفاعه عن حرماته ومقدساته، مجددا تأكيده أن “ما ضاع حق خلفه مطالب”.

وحيا “المجاهدين الأبطال والشهداء الأبرار الذين يروون بدمائهم الطاهرة أرض الإسراء والمعراج، ويبذلون الغالي والنفيس دفاعا عن القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام