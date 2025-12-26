عراقجي: صمود إيران بدّل نبرة واشنطن

رأى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن العدوان الإسرائيلي – الأميركي على إيران في حزيران الماضي، واجهه الشعب الإيراني بالصمود، ما دفع الولايات المتحدة إلى إرسال رسائل تفاوض منذ الأيام الأولى للعدوان.

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم أُقيمت أمس الخميس في مدينة أصفهان وسط إيران، أشار عراقجي إلى الأيام الأولى من الحرب الإسرائيلية-الأميركية «غير المبرّرة وغير القانونية» على الجمهورية الإسلامية في شهر حزيران، لافتًا إلى أنه مع «صمود الشعب الإيراني، جرى منذ البداية إرسال رسائل تحثّ على التفاوض من أجل إنهاء الحرب».

وكشف وزير الخارجية الإيراني أنه «في الأيام الأولى من حرب الاثني عشر يوماً، كانوا يرسلون رسائل يقولون فيها: لنتفاوض كي نُنهي الحرب»، وأكد أن مسار العدوان أدّى إلى تغيّر في نبرة الولايات المتحدة، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنه «خلال حرب الأيام الاثني عشر، تحوّلت منشورات الرئيس الأميركي على منصة إكس من المطالبة بالاستسلام غير المشروط إلى الدعوة لوقف إطلاق النار»، ولفت وزير الخارجية إلى أن بلاده، وبتوجيه من قيادة البلاد، اختارت طريق المقاومة طوال فترة العدوان.

وأضاف: «بحكمة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، اخترنا المقاومة. وقد وصلت الأمور إلى حدّ أنه في اليوم الثاني عشر، أرسل الأميركيون رسالة قالوا فيها إن الكيان الصهيوني سيوقف عملياته اعتباراً من الساعة الرابعة فجراً، وطلبوا منا أن نتوقف نحن أيضًا عن الرد».

وفي السياق نفسه، وصف عراقجي المقاومة بأنها الركيزة الأساسية للثورة الإسلامية في إيران، وقال: «إن أهم خط فكري تجلّى في الثورة الإسلامية هو خطاب المقاومة»، مضيفًا أن هذا النهج مستمد من تعاليم مؤسس الجمهورية الإسلامية الراحل آية الله الخميني، واستمرّ تحت قيادة آية الله خامنئي.

وجدد التأكيد على أن «سرّ انتصار الثورة وسرّ انتصارات الشعب الإيراني كان دائمًا وما زال المقاومة. ففي أقسى الظروف والأزمات، تكون الغلبة للأمة التي تصمد ولا تتخلى عن مبادئها وكرامتها».

وشدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على أن «أعداء إيران حوّلوا أساليب ضغطهم نحو الحرب الاقتصادية بعد فشلهم في تحقيق أهدافهم عبر الوسائل العسكرية».

هذا وقال عراقجي إن «الخصوم لجأوا إلى العقوبات والضغط الاقتصادي عندما أدركوا أن الشعب الإيراني صامد»، وتابع: «عندما أدرك الأعداء أن الشعب الإيراني يقف بثبات، باتوا اليوم يستهدفون معيشة الناس. إنهم يريدون أن يحققوا عبر الحرب الاقتصادية والعقوبات ما فشلوا في تحقيقه بالحرب العسكرية».

المصدر: مهر