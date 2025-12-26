قتيلان من المستوطنين بعملية مزدوجة في منطقة بيسان شمال فلسطين المحتلة

أفادت إذاعة جيش الاحتلال بارتفاع حصيلة القتلى في صفوف المستوطنين إلى قتيلين، جرّاء عملية واحدة نفّذها شاب، شملت دهسًا وطعنًا في منطقة بيسان شمال فلسطين المحتلة. من جانبها، قال اعلام العدو إن منفذ العملية من قرية قباطية قرب جنين وقد تمكن من الوصول الى بيت شان (بيسان) التي تبعد حوالى 20 كيلومتراً عن قريته.

وفي التفاصيل، قال الإسعاف التابع للإحتلال إن العملية المزدوجة في بيسان وقعت في 3 مواقع وأسفرت عن مقتل امرأة طعناً وقتل آخر دهساً، وإصابة 6 آخرون. وبحسب مصادر، فإن منفذ العملية “دهس صهيونياً، ثم ترجل من سيارته وطعن امرأة، ثم أصيب برصاص الشرطة الإسرائيلية التي تمكنت من اعتقاله”.

وذكرت مصادر عبرية أن مستوطِنة إسرائيلية قُتلت متأثرة بجراحها عقب تعرضها لعملية طعن في مدينة العفولة، حيث نُقلت إلى المستشفى في حالة حرجة قبل الإعلان عن مقتلها لاحقًا.

وبحسب المعطيات، فإن منفذ العملية نفّذ أيضًا عملية دهس استهدفت مستوطنًا آخر، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، قبل أن يُعلن لاحقًا عن مقتله متأثرًا بإصابته.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال أن العملية جاءت ضمن سلسلة أحداث متلاحقة وقعت خلال وقت قصير في عدة مواقع، شملت دهسًا وطعنًا، فيما انسحب المنفذ من المكان عقب تنفيذ العملية.

وأشارت التقارير العبرية عن مصدر أمني، أن المنفذ تسلل من الضفة الغربية قبل عدة أيام وبقي هناك في الأيام الأخيرة حتى نفذ الهجوم.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة من الشرطة إلى مواقع الأحداث، وشرعت بعمليات تمشيط واستنفار أمني واسع.

المصدر: وكالة شهاب