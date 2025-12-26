الشيخ الخطيب: السلطة تتحدث عن حصر السلاح شمال الليطاني في مبادرة مجانية ومن دون أي مقابل أو ثمن من جانب العدو

دعا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، في خطبة الجمعة، السلطة السياسية الى “وقف مسلسل التراجع امام العدو الاسرائيلي وداعميه والتوقف عن تقديم التنازلات المجانية ومن دون مقابل”.

وتوجه الخطيب في مستهل الخطبة، بالمعايدة للبنانيين والمسيحيين والمسلمين عامة بولادة السيد المسيح والامام الباقر. وقال:” اننا نحيي هذه المناسبات ،ونأمل ان يخرج العالم من الواقع الذي يعيشه ،وان تكون عودة الى منابع الدين والاخلاق”.

وتناول الوضع السياسي فقال: “يحدونا الأمل بواقع جديد يمحو أثقال وأحمال السنوات العجاف الماضية ،سواء على الصعد السياسية والأمنية والعسكرية ،أم على المستوى الاجتماعي والإقتصادي حيث يعاني الناس الأمرّين نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على أهلنا في مختلف المناطق،في وقت تتخبط السلطة اللبنانية خبط عشواء،من دون أن تحقق الإنجازات البديهية المهمة التي يفترض أن تنتشل البلد وأهله من الأزمة التي يتخبط فيها،او ان تكون هناك خارطة طريق لهذا الغرض”.

اضاف: “لعل أسوأ ما طالعتنا به هذه السلطة على أبواب السنة الجديدة ، نيتها الإنتقال إلى حصر السلاح شمال الليطاني بحسب ما صرح به رئيس الحكومة ، في مبادرة مجانية ومن دون أي مقابل أو ثمن من جانب العدو الإسرائيلي الذي ما يزال مصرا على احتلال الأرض واستمرار العدوان الذي ينزل بأهلنا القتل والدمار والخراب، وقد بلغ الفجور الصهيوني مداه من دون رادع أو وازع”.

وتابع الخطيب :”إن هذه السياسة، أقل ما يقال فيها أنها سياسة استسلام لإرادة العدو وداعميه ، وسياسة تجاهل لكل آلام شعبنا ومعاناته اليومية ، وتجاوز لكل المبادئ التي تقوم عليها الحروب أيا كانت نتائجها، إلا إذا كانت هذه الحكومة تعتبرنا أمة غير لبنانية او أمة مهزومة وعليها تقديم فروض الطاعة ،وتجاوز كل التضحيات التي قدمها أهلنا طوال عقود ماضية على مذبح الوطن دفاعا عن الأرض والعرض”.

وقال :”هناك إنطباع بأن هناك ادارة تنفذ ما يفرضه الاميركيون وليست حكومة تحكم البلاد. لذلك ننصح هذه الحكومة بأن تراجع موقفها وتوقف مسلسل التراجعات ،فنحن لسنا ضعافا ولسنا مهزومين،وأن تأخذ القرارات بناء على هذا المفهوم”.

ولفت الى “ان صبر أهلنا هو علامة قوة وليس علامة ضعف”، مطالبا الحكومة، أن تحدد أولوياتها بتحرير الأرض وإعادة النازحين إلى بلداتهم وإعادة إعمار منازلهم المهدمة والعمل على تحرير الأسرى لدى العدو،لأننا نؤمن بأن لا أمن ولا استقرار في لبنان ما دام جنوبه متألما، وهي القاعدة التي بنى عليها رؤيته سماحة الإمام المغيب السيد موسى الصدر”.

ونوه الشيخ الخطيب ب”الموقف العراقي الأخير لجهة الإستعداد للمساهمة في إعادة الإعمار، وقرار الحكومة العراقية فتح مكتب خاص داخل السفارة العراقية في بيروت، يتولى مهمة متابعة تنفيذ مشاريع إعادة إعمار جنوب لبنان، والتنسيق المباشر مع الجهات اللبنانية المعنية، فضلا عن العمل على تحديد الأولويات العاجلة وفق الاحتياجات الفعلية على الأرض” .

وقال: “مع وداع سنة واستقبال سنة، نترحم على شهدائنا ونواسي أهلنا الجرحى والنازحين والمهجرين،ونسأل الله تعالى أن يربط على قلوبهم بالصبر.. وبشر الصابرين”…

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام