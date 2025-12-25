الخميس   
    دولي

    الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو يخضع لعملية جراحية أثناء سجنه

      أدخل الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 27 عاماً، قسم العمليات الخميس لإجراء جراحة لعلاج فتق إربي، وفق ما أفادت زوجته ميشال بولسونارو.

      وكتبت ميشال على حسابها في إنستغرام: “دخل للتو غرفة العمليات”، في أول خروج له من السجن منذ دخوله في نوفمبر الماضي. وأوضح طبيبه أن فترة الإقامة المتوقعة في المستشفى ستتراوح بين خمسة إلى سبعة أيام.

      وكان بولسونارو، الذي شغل منصب الرئاسة بين 2019 و2022، قد حُكم عليه في سبتمبر الماضي بالسجن 27 عاماً بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب.

      ويعاني الرئيس السابق البالغ 70 عاماً من آثار هجوم تعرض له عام 2018، حين طُعن في بطنه خلال تجمع انتخابي، وقد خضع لعملية جراحية سابقة في أبريل من العام الجاري.

      المصدر: أ.ف.ب.

