مقتل 3 مسلحين أفغان وجنديين طاجيك في اشتباكات حدودية بين طاجيكستان وأفغانستان

قُتل ثلاثة مسلحين أفغان وجنديان من حرس الحدود الطاجيك، اليوم الخميس، في اشتباكات اندلعت بين مسلحين قادمين من أفغانستان وعناصر حرس الحدود في طاجيكستان، في المنطقة الحدودية بين البلدين، وفق بيان رسمي طاجيكي.

وأفادت وحدة حماية الحدود الطاجيكية، في بيان، بأن الاشتباك وقع عندما هاجم مسلحون أفغان إحدى نقاط حرس الحدود في مقاطعة شمس الدين شاهين، في محاولة للتسلل إلى الأراضي الطاجيكية بطريقة غير قانونية.

وأوضح البيان أن هذا الاشتباك يُعد الثالث من نوعه منذ مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، مشيراً إلى أن حرس الحدود تمكنوا من الاستيلاء على الأسلحة والذخائر التي استخدمها المتسللون، بما في ذلك قنابل يدوية ومعدات للرؤية الليلية.

ودعت السلطات الطاجيكية الحكومة الأفغانية، التي تقودها حركة طالبان، إلى الوفاء بالتزاماتها في ضبط أمن الحدود، مؤكدة أن القوات الطاجيكية سيطرت على الوضع الحدودي، وستدافع عن سلامة أراضيها ضد ما وصفته بـ«الإرهابيين والمهربين» باستخدام جميع الوسائل المتاحة.

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن عن الحكومة الأفغانية بشأن الحادث.

وكانت هجمات مماثلة قد شهدتها المنطقة خلال الشهر الجاري والشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل عناصر من حرس الحدود ومواطنين طاجيك، من بينهم مواطنون صينيون يعملون لصالح شركة تعدين في المنطقة تستثمر في الذهب وموارد طبيعية أخرى.

وتنشط عدة شركات صينية في طاجيكستان، لا سيما في قطاع التعدين والموارد الطبيعية، وتتركز أعمال معظمها في المناطق الجبلية الحدودية.

وتشهد العلاقات بين طاجيكستان وأفغانستان توتراً ملحوظاً، مع تسجيل عدة اشتباكات حدودية خلال الأشهر الأخيرة، في ظل نشاط مسلحين من جماعات مختلفة على امتداد الشريط الحدودي الجبلي بين البلدين، والذي يبلغ طوله نحو 1350 كيلومتراً.

المصدر: أ.ف.ب.