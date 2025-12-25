الخميس   
   25 12 2025   
   4 رجب 1447   
   بيروت 15:10
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    البابا في قداس الميلاد: لنبذ الحروب والعنف والعمل من أجل كرامة الإنسان

      احتفل الفاتيكان، بقداس عيد الميلاد، في كاتدرائية القديس بطرس، بحضور الآلاف، إضافة إلى شخصيات دينية ودبلوماسية، في أجواء طغت عليها الدعوات إلى السلام. وترأس القداس البابا لاون الرابع عشر، الذي ألقى كلمة ركّز فيها على معاني الميلاد بوصفه رسالة محبة وتضامن بين البشر، داعيًا إلى نبذ الحروب والعنف، والعمل من أجل كرامة الإنسان.

      وأكد البابا أن ميلاد المسيح يذكّر العالم بأن النور أقوى من الظلام، وأن الرجاء يمكن أن يولد حتى في أحلك الظروف”، مشددًا على مسؤولية المجتمع الدولي في حماية الأبرياء وتعزيز الحوار والتعايش.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      بري أمام زواره: زيارة البابا إلى لبنان كانت إيجابية على مختلف النواحي

      بري أمام زواره: زيارة البابا إلى لبنان كانت إيجابية على مختلف النواحي

      البابا يتلو صلاة صامتة في مرفأ بيروت ويزور مستشفى راهبات دير الصليب في اليوم الثالث لزيارته إلى لبنان

      البابا يتلو صلاة صامتة في مرفأ بيروت ويزور مستشفى راهبات دير الصليب في اليوم الثالث لزيارته إلى لبنان

      لقاء اسلامي – مسيحي وسط بيروت بمشاركة بابا الفاتيكان

      لقاء اسلامي – مسيحي وسط بيروت بمشاركة بابا الفاتيكان