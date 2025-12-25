مقررة أممية: العنف ضد المرأة في السودان سلاح حرب لتدمير المجتمع

وصفت المقرّرة الخاصّة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضدّ المرأة والفتيات، “ريم السّالم”، الوضع الإنساني في السودان بـ”الكارثي وأسوأ من التخيلات”، مؤكدة أن “الاغتصاب والعنف يُستخدمان كسلاح حرب ممنهج لتدمير النسيج الاجتماعي، ولا سيما من قبل قوات الدعم السريع”.

وقالت السالم، عقب زيارة استمرت 9 أيام شملت أربع ولايات خاضعة للحكومة السودانية، إنها “استمعت إلى شهادات مروّعة”، مشيرة إلى أن “هذه الانتهاكات لا تستهدف النساء فقط، بل تقهر عائلاتهن والمجتمع بأسره، في ظل إجبار ذوي الضحايا على مشاهدة الجرائم”.

وحذّرت من “عنف اقتصادي ممنهج” يتمثل في نهب الممتلكات وتدمير البنية التحتية.

وانتقدت السالم ضعف التمويل الدولي للخطة الإنسانية في السودان، الذي لا يتجاوز 38%، رغم أن نحو 30 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات عاجلة، مطالبةً “بوقف القتال فورًا، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، وضمان وصول المساعدات وإشراك النساء في أي مسار سياسي مقبل”.

المصدر: موقع الجزيرة