    لبنان

    العدو الاسرائيلي يواصل انتهاكاته للسيادة اللبنانية ويفجر مبنى وسط بلدة كفركلا الجنوبية

      افاد مراسل المنار في الجنوب عن توغل قوّة “إسرائيلية” فجر اليوم الخميس، إلى الحارة التحتا في محيط البلدية وسط بلدة كفر كلا، حيث نفذت عملية تفجير كبيرة استهدفت أحد المباني؛ ويأتي هذا الاعتداء في سياق الخرق المتواصل للسيادة اللبنانية.

      وفي السياق ايضا لفت مراسلنا الى تضرر حفارة وعدد من السيارات، إثر إلقاء محلقات “إسرائيلية” قنابل متفجرة على بلدة حولا فجر اليوم.

      هذا وافاد مراسلنا عن قيام العدو بشن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت باص مخصص لنقل الركاب “فان” عند مفرق الناصرية – حوش السيد علي في الهرمل.


      المصدر: موقع المنار

