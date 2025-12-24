سلام عرض مع موفد نظيره العراقي المساهمة في اعادة الاعمار وملف وصول النفط الى مصفاة طرابلس

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، الموفد الخاص لرئيس مجلس الوزراء العراقي إحسان العوادي، في حضور مستشار رئيس الحكومة العراقية زيدان خَلَق والقائمة بالأعمال في السفارة العراقية في بيروت ندى مجوال، بحضور المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير.

وتخلل اللقاء البحث في استعداد الدولة العراقية للمساهمة في إعادة إعمار لبنان، وفقا لأولويات وحاجات الدولة اللبنانية.

كما تناول المجتمعون ملف خط أنبوب النفط الممتد من العراق مرورا بسوريا وصولا إلى لبنان ومصفاة طرابلس، فشدد الرئيس سلام على أن “هذا الملف يشكل أولوية للحكومة اللبنانية لما له من دور أساسي في تفعيل مصفاة طرابلس وخلق فرص عمل للشباب وتعزيز الحركة الاقتصادية في الشمال”.

