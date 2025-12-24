جولة قضائية في سجن حلبا

تفقدت القاضي المنفرد الجزائي في حلبا جوي مخائيل سجن حلبا، واطلعت على أوضاع الموقوفين وتأمين المتابعة القضائية لملفاتهم، خصوصًا لجهة عدد الجلسات ومدة التوقيف، في إطار قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة 402.

وخلال الجولة، التقت القاضية مخائيل بالموقوفين واطلعت مباشرة على ظروفهم واحتياجاتهم، كما استمعت إلى عدد من الملاحظات المتعلقة بمسار ملفاتهم القضائية.

وفي ختام الزيارة، نُظّم محضر بواقع حال السجناء، تمهيدًا لمتابعة القضايا وفق الأصول القانونية، بما يضمن حقوق الموقوفين وحسن سير العدالة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام