قتيل وجريح بسقوط مولد كهربائي من شاحنة في صيدا

سقط قتيل وجريح مساء الثلاثاء في حادث عمل بالقرب من جادة الرئيس نبيه بري – صيدا، جنوب لبنان، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

وقالت الوكالة إنه “في التفاصيل، سقط مولد كهربائي من شاحنة نقل على عدد من العمال، ما أدّى إلى وفاة الشاب (ع. ح. ج.)”.

وتابعت الوكالة: “حضرت وحدة من جهاز الإسعاف والطوارئ في الجمعية الطبية الإسلامية – صيدا إلى المكان، وعملت على إسعاف ونقل مصاب في حال حرجة إلى مستشفى حمود، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرًا بإصاباته”.

وأضافت الوكالة: “كما نقل الصليب الأحمر اللبناني مصابًا آخر، يعاني من إصابة في الركبة والرأس، إلى المستشفى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام