عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 24-12-2025

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الأربعاء 24-12-2025.

الأخبار:

اجتماع استثنائي في اليرزة يؤكّد التمسّك بالثوابت ومواصلة المهمات رغم الاعتداءات

من يُحرِج الجيش بـ “فخّ” شمال الليطاني؟

مقتل رئيس أركان الجيش الليبي بتحطّم طائرته في أنقرة

هكذا اصطاد السياسيين… وأوقعَ به ابن فرحان القصة الكاملة للأمير السعودي “أبو عمر”

البناء:

ارتباك “إسرائيلي” حول موعد نتنياهو مع ترامب… وكاتس للاستيطان في غزة وضده

تحرك تركي إقليمي نشط حول نفط شرق المتوسط وتداعيات لبنانية سورية… ليبية

تساؤلات حول مدى التقيّد باتفاق وقف النار في اجتماعات كرم أورتاغوس درازنين

النهار:

لبنان يستعد لاستحقاقات ما بعد الأعياد

– سلاح المخيمات: إنذار الدولة الأخير والفصائل تنتظر التواصل

– سلاح المخيمات: إنذار الدولة الأخير والفصائل تنتظر التواصل سوريا: الاختبار الأخير لاتفاق الحكومة – “قسد”

الديار:

محاولة “إسرائيلية” لضرب وحدة الجيش… وهيكل يردّ

الأمن يتقدم السياسة… الفجوة المالية الى الجمعة

دمشق تشترط: “الموقوفون” قبل أي ملف آخر

تسوية ثلاثيّة لعقدة قانون الانتخاب محور مفاوضات أوائل العام الجديد

اللواء:

اعتراض “قواتي” على قانون الانتظام والودائع.. وتوصية مفاجئة لسعيد

الدفاع تسفّه المزاعم “الإسرائيلية”.. ونتنياهو يحمل ملف الحرب على لبنان الى البيت الأبيض

المرحلة الثانية لحصرية السلاح وخطر المواجهة شمالي الليطاني

السعودية تؤكد ضرورة توطيد استقرار المنطقة وترحب بإزالة العقوبات عن سورية

من إعلام العدو: الجيش ينتظر قرارات قمة فلوريدا حول الحرب مع لبنان وإيران

الجمهورية:

الجيش في صدد إنهاء المرحلة الأولى

هيكل: عناصرنا مخلصون ومتفانون إيمانًا برسالتهم

فجوة تفاوضية في الميكانيزم

لبنان في زمن “الضغط الرمادي”: لبن الميكانيزم والدبلوماسية المقاومة

بعد إعلان نتنياهو “إسرائيل الكبرى”: ماذا نحن فاعلون؟

البناء

تساءلت مصادر نيابية عن صحة المعلومات التي نقلتها قناة تلفزيونية حول إدخال تعديلات على آلية عمل لجنة مراقبة وقف إطلاق النار تقوم على فصل الاجتماع العسكري عن اجتماع آخر يضمّ حصرياً العضو المدني في الوفد اللبناني كرئيس للوفد المفاوض الذي يبدو أنه لا يحضر الشق العسكري ويعقد اجتماعاً منفصلاً مع العضو المدني الإسرائيلي وقد صار نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي وتترأس اجتماعهما المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس بغياب أي تمثيل للأمم المتحدة وفرنسا العضوين المشاركين في الميكانيزم إضافة الى الإشارات المتكررة من الجانب الإسرائيلي عن بحث شؤون اقتصادية وعن تداول خطط لتقييد حرية أبناء القرى الحدوديّة في قراهم كشرط لعودتهم وما يتسرّب عن تحوّل التفاوض إلى تفاوض مباشر وسياسي واقتصادي دون تفويض يسمح بذلك، وبما يفسد الحديث عن العمل تحت سقف اتفاق وقف إطلاق النار الذي يشكل وحده في فقرته الثالثة عشرة إطاراً لما هو أبعد من مراقبة وقف النار، حيث نصت الفقرة على “طلب “إسرائيل” ولبنان من الولايات المتحدة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، تسهيل مفاوضات غير مباشرة بينهما لحل النقاط المتبقية محل النزاع على طول الخط الأزرق، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701″.

قالت مصادر يمنية إنه بينما كان الحديث عن تصعيد في الصراع الداخلي برعاية إقليمية جاء اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين الذي شمل 4000 يمني ينتمون إلى الأطراف المتحاربة بدعم من القوى الإقليمية المعنية ورعاية الأمم المتحدة يقلب الصورة لصالح تقدّم مشروع التهدئة وفتح مسارات التفاوض السياسي، ما يؤكد أن نتائج حرب الطوفان والإسناد أسقطت الكثير من فرضيات الحروب الفرعية في المنطقة وظهر أن المستقبل هو لتعاون يضمّ السعودية وأنصار الله في صنعاء على قاعدة احتواء الأبعاد الداخلية للصراع اليمني لصالح تثبيت موقع اليمن كطرف إقليميّ فاعل بقيادة صنعاء، خصوصاً بعدما أظهرته الصراعات بين أطراف المجلس الرئاسيّ في عدن من عجز خصوم صنعاء عن تشكيل قوة يمكن البناء عليها.

النهار

تحذّر جهّات ديبلوماسية غربية أمام زوارها من أن أي تراخ في خطة حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، ولو أنجزت المرحلة الأولى في جنوب الليطاني، سترتّب في مطالع السنة الجديدة على لبنان أثماناً موجعة.

عكست زحمة السير التي تشهدها بيروت ومداخلها وأوتوستراد بيروت جونية، في الأيام الأخيرة أمرين كما يؤكد خبراء: توافد ضخم غير متوقّع للبنانيين من دول الخليج وأوروبا وبنسبة اقل من أميركا وكندا وأوستراليا، وتهاوي كارثي في البنى التحتية للطرق زائد انعدام الحلول للزحمة منذ زمن طويل بلا أي جهد للتخفيف منها.

تتداول أحزاب وشخصيات متنافسة على الانتخابات النيابية في مناطق أساسية من جبل لبنان معطيات وإحصاءات متناقضة لتراجع بعضهم وتقدم بعضهم الآخر بما ينذر بمعارك كسر عظم حادة يصعب الجزم مسبقاً بنتائجها التقديرية الدقيقة.

ترصد جهات سياسية بعناية شديدة التطوّرات التي تشهدها مناطق لا تزال مضطربة في سوريا على خلفية تأثيرات محتملة لها على لبنان، في أكثر من اتجاه.

لوحظ أن معظم المؤسسات السياحية والفندقية والمطاعم، وظّفت في الأسابيع القليلة الأخيرة أعداداً لا يستهان بها من العاملين، نظراً لكثافة المغتربين اللبنانيين ولأول مرّة من الخليجيين وصولا إلى عراقيين وأردنيين ومصريين.

الجمهورية

كشفت مصادر مطلعة أنّ أحد الأطراف الذي كان يعترض على مشروع قانون جديد، تراجع عن بعض ملاحظاته بعد لقاء جمعه بمعدّي المشروع وخلفيات بعض الأفكار المطروحة.

أُرجئت لبعض الوقت الترتيبات الخاصة بنقل أحد السفراء غير العرب من بيروت إلى عاصمة أخرى، بانتظار محطة فاصلة، ما أدّى إلى تمديد ولايته حتى مطلع الصيف المقبل على الأقل.

وعدت شخصية عربية تولّت مسؤوليات جديدة في بلادها، بمجموعة من التقارير والمعلومات المتصلة بما جرى على الساحة اللبنانية طيلة فترة 30 عاماً، وهي ستنعكس مباشرة على بعض الملفات المفتوحة في لبنان، التي لم تنتهِ التحقيقات بشأنها.

اللواء

لفت انتباه الاوساط المالية والمصرفية عدم ثبات موقف موظف مالي رفيع إزاء القانون المعروف بقانون الفجوة المالية..

فوجئ اعضاء في لجنة نيابية من طبيعة ما حصل بين عضوين فيها، على خلفية خطأ كلامي ارتكبه نائب مشاغب..

لاحظ وزراء ان كلام مرجع كبير في مجلس الوزراء لجهة عدم تعطيل مصالح الدولة، كان المقصود به وزير سيادي لا يوقع مراسيم مناقلات، لأسباب تعود له وحده!

الديار

تشير كل المعطيات الى ان العلاقة بين رئاسة الجمهورية وحزب الكتائب في أفضل أحوالها، حيث يكشف نائب كتائبي، أن بكفيا هي الاقرب اليوم الى بعبدا مسيحيا، في ظل التناغم والاتفاق الكامل بين الرئيس جوزاف عون والشيخ سامي، وهو ما يبدو جليا على الارض وفي المواقف، مؤكدا ان الصيفي عادت الى موقعها الطبيعي، التي طالما عرفت به تاريخيا، بانها “حزب العهد” والداعم للرئاسة.

