متحف اللوفر يعزّز إجراءاته الأمنية بعد سرقة مجوهرات بقيمة 88 مليون يورو

عزّز متحف اللوفر في باريس إجراءاته الأمنية من خلال تركيب شبكة حماية على نافذة زجاجية استُخدمت في عملية سرقة مجوهرات وقعت في 19 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وفي تفاصيل الحادثة، تمكّن أربعة لصوص، في 19 تشرين الأول/أكتوبر، من الاقتراب من مبنى المتحف باستخدام رافعة، حيث وصل اثنان منهم إلى نافذة تؤدي إلى معرض أبولون المطل على ضفاف نهر السين.

وأسفرت العملية عن سرقة ثماني قطع مجوهرات تعود إلى تاج فرنسي، ولا تزال المسروقات، التي تُقدّر قيمتها بنحو 88 مليون يورو، مفقودة حتى الآن.

ومنذ حادثة السطو، تعرّضت إجراءات الأمن في المتحف، الذي يُعدّ الأكثر زيارة في العالم، لانتقادات حادة، بعدما كشفت السرقة عن سلسلة من الثغرات الأمنية.

وقال نائب المدير العام للمتحف فرانسيس شتاينبوك لوكالة فرانس برس، الثلاثاء، إن شبكة الحماية الجديدة تُعدّ إحدى التدابير الطارئة التي تم اتخاذها عقب السرقة، مشيرًا إلى أن “مناقشات” لا تزال جارية بشأن “تشديد حماية النوافذ الأخرى”.

وكانت رئيسة متحف اللوفر لورانس دي كار قد أكدت لأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، الأسبوع الماضي، أن شبكة حماية جديدة سيتم تركيبها “قبل عيد الميلاد”، موضحة أن الشبكة السابقة أُزيلت ما بين عامي 2003 و2004 خلال أعمال ترميم واسعة شهدها المتحف.

