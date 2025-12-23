رابطة معلمي التعليم الأساسي تدعو لمواكبة التحركات المقبلة في كانون الثاني

عقدت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الاساسي في لبنان اجتماعها وأصدرت بيانا اشارت فيه الى استمرار التحركات حتى نيل المطالب. وجاء في البيان:

١- اننا وعلى الرغم من الألم الذي يحدق بنا على المستوى المعيشي والاقتصادي والأمني، إلا أننا لن نفقد الأمل وسنبقى نحلم بالغد الأفضل، ومع قدوم الأعياد تتوجه رابطة معلمي التعليم الرسمي في لبنان بالتهنئة الى اللبنانيين عامة بكافة طوائفهم، والمسيحيين خاصة، بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية، وتأمل أن تكون نجمة الميلاد بشارة الرجاء التي تحمل معها في السنة القادمة بشائر الأمل في تحقيق مطالب المعلمين مع بداية العام ٢٠٢٦.

٢ – ⁠تقرر البدء بجباية الاشتراك السنوي للعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ اعتبارا من ٢٥ كانون الأول ٢٠٢٥ ولغاية نهاية الأسبوع الأول من شباط ٢٠٢٦ ، وقد تقرر رفع قيمة الاشتراك السنوي إلى ٩٠٠.٠٠٠ ل.ل (تسعمائة الف ليرة لبنانية).

⁠٣- عقد الجمعيات العمومية في المدارس والتشاور مع معلمي المدرسة خلال عطلة الأعياد المجيدة، من أجل تحفيز المعلمين ( ملاك ومتعاقدين بمختلف المسميات) للمشاركة في التحركات التي تدعو إليها روابط التعليم الرسمي، وتجمع روابط القطاع العام، وإقرار خطة التحرك.

٤ – التوافق مع روابط التعليم الرسمي على إعتبار شهر كانون الثاني شهر التحركات والغضب وسيتم اصدار بيان خلال ٣ أيام يتضمن خارطة طريق التحركات المقبلة.

إن رابطة معلمي التعليم الأساسي تهيب بجميع الزملاء الالتزام ومواكبة التحركات انطلاقاً من أنهم أصحاب حق وملزمون بالدفاع عن حقهم، فما ضاع حق وراءه مطالب، ولن نستكين حتى إقرار مطالبنا والالتزام بإعطائنا حقوقنا.

المصدر: موقع المنار