الثلاثاء   
   23 12 2025   
   2 رجب 1447   
   بيروت 13:29
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الجيش: تنفيذ تدابير أمنية استثنائية في مختلف المناطق اللبنانية بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية

      اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان ان “وحدات الجيش باشرت تعزيز الإجراءات الأمنية ضمن إطار مهماتها العملانية، وتنفيذ تدابير أمنية استثنائية في مختلف المناطق اللبنانية بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، بهدف حماية المناطق والمَرافق السياحية والتجارية وتأمين حركة المواطنين.
      وكان قد سبق هذه الإجراءات الإعلان عن تجميد العمل مؤقتًا بتراخيص حمل الأسلحة وبطاقات تسهيل المرور حتى تاريخ 2 /1 /2026.”
      ودعت “قيادة الجيش المواطنين إلى التجاوب مع الإجراءات الأمنية المتخذة حفاظًا على السلامة العامة ومنعًا لوقوع إشكالات”، كما حذرت “من مغبة إطلاق النار تحت طائلة الملاحقة القانونية لما يشكله من خطر على أرواح المواطنين وتهديد للسلامة العامة”.

      مواضيع ذات صلة

      الجيش اللبناني ينعى الشهيد علي عبدالله الذي ارتقى بغارة إسرائيلية

      الجيش اللبناني ينعى الشهيد علي عبدالله الذي ارتقى بغارة إسرائيلية

      الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في ميس الجبل

      الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في ميس الجبل

      ذبيان: الجيش يحقق الإنجازات والمطلوب تصحيح المسار الديبلوماسي

      ذبيان: الجيش يحقق الإنجازات والمطلوب تصحيح المسار الديبلوماسي