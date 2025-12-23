خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار: غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على مناطق في قطاع غزة

شنّ جيش العدو الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، غارات جوية وقصفاً مدفعياً على مناطق في قطاع غزة تخضع لسيطرته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، في خرق جديد ومتواصل للاتفاق الساري منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ونفّذت الطائرات الحربية للعدو الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مناطق شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق آليات عسكرية وطائرات مروحية نيرانها باتجاه المنطقة.

وفي المحافظة الوسطى، قصفت مقاتلات العدو عمارة سكنية مُخلاة شرقي مدينة دير البلح، فيما استهدفت المدفعية عدة مناطق شرقي المحافظة، ضمن مناطق انتشار جيش العدو الإسرائيلي، من دون تسجيل إصابات.

ويواصل الاحتلال خروقاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ سجّل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة 875 خرقاً، أسفرت عن استشهاد 411 فلسطينياً وإصابة 1112 آخرين.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق حرب الإبادة التي شرع بها كيان الاحتلال بدعم أميركي في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد نحو 71 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 171 ألفاً، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 في المئة من البنية التحتية المدنية في قطاع غزة.

المصدر: وكالة الأناضول