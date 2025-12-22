“نادي الشقيف” نظم مهرجانا بعنوان “ميلاد ألحان بين شعر وألوان”

نظّم “نادي الشقيف” – النبطية، “سمبوزيوم” ومهرجانا بعنوان “ميلاد ألحان بين شعر وألوان”، وشهد مشاركة شعرية وفنية مميزة من الشاعر مارون أبو شقرا ،والشاعرة فاطمة الساحلي والموسيقي سلام فقيه. وقدّمت اللقاء ملاك عطوي.

كما تم تقديم لوحات فنية خاصة من الفنانين فرح شكر، مي جعفر، ورلى بزي، تمّ إهداؤها لكل من ممثلي دير مار أنطونيوس والشاعرين أبو شقرا والساحلي، ضمن رمزية الاحتفاء بالميلاد والفن.

وشكر “نادي الشقيف” رئيس دير مار أنطونيوس – النبطية الفوقا الأب جوزيف سمعان، والمنتديات والملتقيات المشاركة والداعمة، والتي ضمّت أكثر من 30 فنانًا رسموا أجواء الميلاد بأسلوبهم الخاص، وهم: ملتقى الألوان الفني ومنتدى الفن التشكيلي وملتقى أطياف الفني وديوان الفارس”.

كما تم توزيع شهادت شكر وتقدير على الفنانين المشاركين وتوجيه الشكر لكل الجهات المتعاونة، والأصدقاء، والشركاء الذين ساهموا في إنجاح هذا اليوم الثقافي.

واوضح النادي ان هذا “النشاط يأتي في إطار جهوده لتعزيز الحضور الثقافي والفني في المنطقة”، مؤكّدًا أن “النبطية تبقى مساحة للثقافة والفرح لكل محبي الفن والإبداع”.

المصدر: موقع المنار