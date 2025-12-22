الاستخبارات الروسية: مسؤولون في كييف يحضرون للفرار من أوكرانيا

أعلنت الاستخبارات الخارجية الروسية أن عددًا من المسؤولين في نظام كييف بدأوا التحضير للفرار من أوكرانيا، نقلوا خلاله عائلاتهم وأصولهم المالية إلى خارج البلاد.

وقالت الاستخبارات في بيان رسمي: “يعتزم مسؤولو نظام كييف الفرار إلى الخارج بعد انهياره الحتمي، وقد نقل العديد من أفراد النخبة الأوكرانية عائلاتهم وأصولهم المالية”.

وأضاف البيان أن “مسؤولين ورجال أعمال أوكرانيين يتوجهون بشكل متزايد إلى البعثات الدبلوماسية في الدول الأوروبية طلبًا للمساعدة في الحصول على الإقامة، إدراكًا منهم بعدم وجود خيارات لإنهاء الأزمة الحالية بشروط زيلينسكي”.

وأشار البيان أيضًا إلى أن “أكثر من 90% من الدبلوماسيين الأوكرانيين في الخارج مصممون على عدم العودة إلى أوكرانيا بعد انتهاء مهامهم”.

المصدر: روسيا اليوم